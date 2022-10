Qatar 2022, Iran a serio rischio esclusione. L’Italia spera nel Mondiale

Se ne è parlato, ma sembrava solo una di quelle fake news per fare clic. Invece non è escluso che dal Mondiale in Qatar che prenderà il via tra un mese esatto possa essere estromesso l'Iran per le note questioni politiche e sociali che cozzano con qualsiasi ideale di sport e inclusione. Secondo Sky Sport UK, è stata inviata una richiesta al Consiglio FIFA e al presidente della FIFA Gianni Infantino di sospendere immediatamente la Federcalcio iraniana e quindi bandire di fatto l’Iran dalla Coppa del Mondo. Nella notte altre indiscrezioni parlano di un pensiero concreto della FIFA di escludere l’Iran dal Mondiale. Si valuterà entro la fine del mese. E a quel punto. Sarebbe possibile il ripescaggio dell’Italia in quanto nazionale con il più alto ranking tra le escluse e squadra campione d’Europa in carica. C’è però anche l’ipotesi Emirati Arabi, che hanno perso l’ultimo playoff contro l’Australia nella zona asiatica (la stessa dell’Iran). La decisione spetterebbe allo stesso Gianni Infantino.