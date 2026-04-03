Hojbjerg, ora la Roma fa concorrenza alla Juve

Pierre-Emile Hojbjerg è l'esperto centrocampista da tempo nei pensieri della Juventus. I bianconeri lo seguono da quando giocava in Premier, e lo scorso gennaio hanno provato varie strade per far vacillare, senza successo, il muro del Marsiglia. Come riporta il Corriere dello Sport però sul giocatore ha messo gli occhi anche Massara. Sia Roma sia Inter hanno ottimi rapporti con il Marsiglia, avendo portato a termine con i francesi, rispettivamente, l'operazione Luis Henrique e quella per Robinio Vaz. I mesi che precedono il mercato estivo permetteranno a Juve, Inter e Roma di capire le condizioni economiche dell'affare e la volontà dell'ex calciatore del Tottenham, da tempo attratto dal campionato italiano. Il prezzo, al momento, si aggira sui 12 milioni di euro più bonus, valutazione considerata alla portata per un centrocampista che abbina qualità e quantità, ma non più giovanissimo. Da parte sua, Hojbjerg è molto affascinato da un'avventura in Italia tanto che il suo agente, già nei mesi scorsi, ha avuto modo di confrontarsi con la Juve, che ha fatto il possibile per darlo a Spalletti già da gennaio.