Dybala più vicino al Mondiale, Zalewski rincorre il Golden Boy. Immobile out al derby

La Roma si è allenata anche oggi nella settimana che porta al big match tra Roma e Napoli, ma con la società che deve anche pensare alle prossime settimane, anche alla pausa Mondiale. I giallorossi starebbero pensando a un ritorno in Portogallo durante la sosta , oltre alla tournée già in programma in Giappone. Intanto Paulo Dybala continua il percorso quotidiano verso il ritorno in campo con l'obiettivo Qatar e la Joya in questo senso farebbe parte dei 35 preconvocati del ct Lionel Scaloni, che ha parlato proprio dei giocatori infortunati . In ogni caso il 2022 con la maglia della Roma per Dybala è già finito, come quello di Ciro Immobile : oggi il capitano della Lazio ha effettuato gli esami strumentali che hanno confermato la "lesione di medio grado" che gli farà saltare anche il derby del 6 novembre. Chi spera di tornare il prima possibile è ovviamente anche Gini Wijnaldum , che oggi ha pubblicato una sua immagine sorridente sui social.

I giallorossi sono ancora attaccati al treno di testa in classifica, per Sebino Nela la squadra di Mourinho non è da escludere a priori nella lotta scudetto. Lo Special One può giocarsela anche con Nicola Zalewski in stato di grazia e in crescita costante, su cui la Roma sta lavorando riguardo al rinnovo di contratto con ritocco dell'ingaggio. Il talento polacco è in corsa anche per il premio di Golden Boy 2022 e non solo: attualmente il talento della Roma è al primo posto. Mourinho intanto aspetta che Zaniolo torni a sbloccarsi a livello realizzativo, ma intanto Nicolò è stato protagonista dell'ennesimo gesto altruista nei confronti di una giovane promessa dello Spezia che ha riportato un grave infortunio al ginocchio. E si è operato nella stessa clinica in Austria dove ha cominciato la riabilitazione il giocatore giallorosso. Intanto oggi Tiago Pinto è stato protagonista nella seconda giornata dell'ECA Youth Knowledge Exchange, all'Olimpico, insieme a Vergine, Bove, Zalewski e Darboe. Infine lo Stadio della Roma, con le parole di Fernando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale: “Questa amministrazione credo che stia affrontando il tema con più consapevolezza. Parliamo di una grande opera sportiva, più snella, dedicata principalmente all’attività di calcio dell’As Roma. Una struttura ‘multimediale’ che sarà disponibile anche per altri servizi che vanno oltre il calcio".