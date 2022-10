Golden Boy 2022, Zalewski al momento primo: ultime ore per votarlo

Nicola Zalewski oltre alla Conference League vuole portarsi a casa un altro trofeo. L'esterno polacco è in lizza per il Golden Boy ed è arrivato in finale insieme ad altri 19 giovani di tutto il mondo. Le votazioni sono aperte da ieri e anche la Roma ha ricordato ai tifosi sui social di "Votare Zale". Al momento il classe 2002 è al primo posto, dopo di lui c'è la stella del Real Madrid Camavinga con il 35.1% delle preferenze. Nicola lo ha staccato con il 35.5%. Staccato in terza posizione c'è Antonio Silva del Benfica (16.3%). Ultime ore per far scalare la classifica al giocatore della Roma. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso l’Hub OGR di Torino, lunedì 7 novembre, nel corso di una serata di gala alla presenza di grandi personaggi, celebrità e autorità del calcio nazionale e internazionale.