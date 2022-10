Wijnaldum, dall’amarezza al sorriso: lo scatto su Instagram che fa felici i tifosi

Georginio Wijnaldum continua l'iter di recupero dopo la frattura della tibia riportata in allenamento, ormai due mesi fa prima del match con la Cremonese. Il centrocampista olandese ha rimosso il gesso, dopo le prime settimane di amarezza si è messo al lavoro e, insieme ai primi progressi, è cambiato anche l'umore. Il giocatore di proprietà del PSG ha postato su Instagram uno scatto in cui sorride e sicuramente, in un momento così complicato, anche questo è un segnale di un percorso che va avanti ma che ovviamente non è ancora finito. Il volto felice e sollevate di Wijnaldum è senza dubbio una buona notizia per tutto l'ambiente romanista.