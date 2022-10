Stadio della Roma, Bonessio: “Massimo impegno per l’apertura nel 2027”

Fernando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale. è intervenuto ai microfoni di New Sound Level: “Venerdì 21 ottobre alle 10:30 ho convocato una seduta della commissione sport dedicata al 'Progetto di Fattibilità del nuovo stadio della Roma'. Ci sarà anche l’assessore Veloccia che ha assicurato la sua presenza, il dibattito sarà visibile in diretta streaming sul sito di Roma Capitale e chiunque lo potrà seguire”.

Ha poi proseguito: “ Questa amministrazione credo che stia affrontando il tema con più consapevolezza . Parliamo di una grande opera sportiva e già l'impostazione di questa nuova proposta mi sembra fondamentalmente diversa rispetto a quella del progetto di Tor di Valle che oltre lo stadio prevedeva oltre un milione e duecentomila metri cubi di edilizia legata all’apertura di centri commerciali e centri direzionali. Da quello che abbiamo appreso, questa è più snella, dedicata principalmente all’attività di calcio dell’As Roma. Una struttura ‘multimediale’ che sarà disponibile anche per altri servizi che vanno oltre il calcio. Anche dal punto di vista dell’ubicazione ci sembra che l’area scelta non rappresenta i rischi idrogeologici dell’ansa del Tevere a Tor di Valle, questa è un’area dove erano già previsti dei servizi, il piano regolatore del ’68 prevedeva quelli dello Sistema Direzionale Orientale(SDO), ipotesi adesso tramontata.

Pensare di collocare un impianto così importante nella città, allo stesso tempo con una buona presenza di viabilità e di trasporto pubblico perché siamo a poche decine di metri di linee ferroviarie, ci sembrano elementi migliori rispetto a Tor di Valle. Sull’apertura nel 2027 è chiaro che ci sarà il massimo impegno, questo lo posso confermare ad alta voce, ho già parlato con l’assessore all’Urbanistica Veloccia che ha predisposto tutti i passaggi della conferenza di servizi, l’impegno per consentire l'apertura dello stadio in occasione del centenario della fondazione della As Roma ci vede tutti favorevoli, credo di poter dire anche in modo trasversale”.