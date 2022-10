Scaloni: “I giocatori non devono pensare al Mondiale”. Dybala tra i pre-convocati

Le parole del mister dell'Argentina: "Sono dell'idea che il giocatore debba scendere in campo per giocare e non pensare a quello che sta per arrivare"

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato della situazione degli infortuni in vista del Mondiale. Dybala è al momento ai box ma il sito Tyc Sports rivela che sarà inserito nella lista dei 35 pre convocati. Queste le parole del mister dell'albiceleste: "Quando succede qualcosa mi preoccupo, ma si può fare poco. Sono dell'idea che il giocatore debba scendere in campo per giocare e non pensare a quello che sta per arrivare. Può essere dannoso. Devono essere lasciati giocare naturalmente. Ai giocatori lo diciamo che non vale la pena progettare così tanto tempo prima alla Coppa del Mondo. Non ha molto senso, vogliamo che si godano il momento e provino a divertirsi".