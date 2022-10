Roma-Napoli, Nela: “Lucio da titolo, Mou se la gioca”

"In questo momento il Napoli è la migliore squadra italiana e una delle più forti in Europa. - dice Sebino Nela intervistato da Stefano Boldrini su Il Messaggero - Dieci gol all'Ajax in due match, quattro al Liverpool, tre ai Rangers in Scozia: siamo a livelli top. In campionato può arrivare fino in fondo. Oggi possiamo affermare che si giocherà il titolo con il Milan, anche se le altre big possono ancora rientrare in corsa. Non dimentichiamo che sarà una stagione anomala, con il mondiale in pieno inverno",