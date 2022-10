Cuore d’oro Zaniolo: il gesto per il giovane Jacopo, operato nella sua stessa clinica

Nicolò Zaniolo è l'emblema della resilienza, dell'ascesa tanto rapida quanto è stata poi la caduta. Un cammino lungo verso il ritorno in campo prima del nuovo incubo e dell'ennesima prova della sua breve carriera. Un percorso durissimo, che però ha il pregio di essere fonte di ispirazione anche per i ragazzini che si trovano ad affrontare la sua stessa difficoltà e che dalla sua storia possono trarre forza. Come Jacopo Foce, talento dello Spezia under 17, che a 16 anni si trova a dover superare un grave infortunio al crociato del ginocchio destro. Il giovanissimo centrocampista, capitano e stella della sua squadra, già due gol in quattro partite di campionato, si è operato nella stessa clinica austriaca del professor Fink dove è arrivato grazie a Zaniolo, che in quell'istituto si è sottoposto al secondo intervento. E Nicolò gli è stato e gli è molto vicino, facendolo arrivare fino alla struttura in Tirolo che lo ha aiutato a tornare in campo. "Che belle parole i gesti", ha scritto proprio Jacopo Foce su Instagram, menzionando il giocatore della Roma e la mamma - che ha respostato la story - nello scatto sorridente sul lettino della Privatklinik insieme al chirurgo. "Continua a inseguire il tuo sogno, più forte di prima", il messaggio di Francesca Costa, mamma di Nicolò.