Coppa Italia, la Cremonese supera il Modena: in gol anche Felix

Questo pomeriggio, Cremonese e Modena si sono affrontate per conquistare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Alvini hanno superato per 4-2 la formazione di Attilio Tesser. In gol per la Cremonese anche Felix Afena-Gyan, arrivato a gennaio dalla Roma per 6 milioni di euro di parte fissa più 3 milioni di bonus. Il ghanese ha realizzato il gol del momentaneo 2-0, il suo primo con la nuova maglia.