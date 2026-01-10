‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “Vaz operazione più per giugno. Raspadori? Sto con Sabatini”

Le parole di giornalisti, opinionisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Marco Juric (Radio Manà Sport - 90,9): "Gasperini al mercato pensa tanto e ne parla anche tanto, anche magari attraverso altre persone, poi è il gioco delle parti. Spera arrivino subito i colpi, li aspetta. Le notizie che arrivano da Manchester e da Marsiglia mi fanno pensare che ci sia un piano B. Ferguson, Raspadori e Zirkzee non è sostenibile vederli insieme. Ferguson lo prenderebbe domani il Napoli a quanto so. Infortuni? Mi ha sempre colpito vedere giocatori indisponibili fino a mercoledì, poi allenarsi giovedì e venerdì e giocare 25 minuti il sabato. Invece con Gasperini basta un allenamento per giocare e questo ha portato spesso a ricadute. Soulé? Non è al 100%, ma per quanto serve potrebbe giocare comunque. Poi ci sta anche l’opzione El Shaarawy, però non puoi stare solo con Arena, un 2009, come unico cambio".

Matteo De Santis (Radio Manà Sport - 90,9): "Tutti noi iniziamo a sottovalutare la lista Europa League. Se la Roma fa più di tre acquisti chi entra? Chi esce? Se la Roma ne prende quattro: Dragusin, Raspadori, Zirkzee o Robinio, più Freuler o Frendrup, o comunque un centrocampista chi lasci fuori? Rischia di essere una situazione particolare se investi. Angelino? Avrei fatto parlare subito i medici per fugare ogni dubbio, avere una spiegazione a favore di speculazione, magari un comunicato. Poi Dragusin diventa l’investimento per rimettere Celik a destra, con Wesley che si farebbe tutta la stagione a sinistra".

Piero Torri (Radio Manà Sport - 90,9): “Bailey, El Shaarawy e Tsimikas potrebbero essere i giocatori che per me devono uscire dalla lista Uefa in caso di tre acquisti. Robinio? Credo sia un’operazione più per giugno, per avere due centravanti la prossima stagione: Zirkzee e Vaz. E mi stupisce che sia uscito il nome di Vaz, perché alla Roma non conviene. All’agente, invece, conviene e mi fa pensare che stiano facendo il prezzo per un’altra squadra, mi fa essere pessimista. Raspadori? Siamo già fuori tempo massimo, sono con Sabatini. Non mi dispiace, ma dico come Lotito: mica è Maradona. A Napoli e Madrid panchina, in Nazionale è un’alternativa".

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Speriamo arrivino i giocatori che chiede Gasperini, così sentiremo parlare solo di calcio e non più di lamentele. Solitamente la Roma queste partite non le sbaglia anche se gioca male. La difficoltà sarà sbloccarla. Ferguson? Non si è tenuto conto che viene da un altro calcio. Secondo me è bravo, non è un fenomeno ma ci può stare in una squadra. Fa i suoi gol, poi può piacere o no all’allenatore. Però è un fatto che con un centravanti di manovra la Roma faccia meglio".