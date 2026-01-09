‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Attenzione su Zirkzee, il nome di Vaz non è casuale”

Le parole di giornalisti, opinionisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 17:43)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Fabrizio Aspri (Radio Radio 104.5): “Raspadori è vicino alla Roma. È il giocatore che serve di più a Gasperini. Per me può essere il Lookman della situazione, ha caratteristiche simili. Zirkzee porterebbe qualità ma la Roma il centravanti ce l’ha già, ne ha due. Ferguson non piace a Gasperini, anche perché lui non ama lavorare con i giocatori in prestito. Il giocatore ha avuto una bella reazione dopo le parole del tecnico, io ci penserei molto prima di farlo andar via”.

Emiliano Viviano (Radio Radio – 104.5): “Alla Roma, oltre a un attaccante di fascia sinistra, servirebbe anche un acquisto in difesa. Dragusin mi piace molto, ma non so come sia tornato dall’infortunio. Vedo troppe divergenze di vedute sui giocatori tra il tecnico e il ds, e questo non va bene”.

Ugo Trani (Te La Do Io Tokyo - Teleradiostereo 92.7): "Sul discorso di Zirkzee bisogna stare attenti, vanno accesi i fari. Raspadori non risolve i problemi della Roma, è un qualcosa in più, però l'ha voluto Gasperini. Zirkzee invece l'ha voluto Massara con la società e Gasperini ha detto sì. Hanno fatto credere all'allenatore che Zirkzee fosse il miglior giocatore prendibile a gennaio, il perno della campagna acquisti su cui investire 40 milioni. Ora casualmente esce il nome di Vaz del Marsiglia, che fa lo stesso ruolo di Zirkzee. L'intermediario è il manager di De Zerbi, lo stesso che ha portato anche Ferguson. Il rischio è che ti piazzino questo ragazzino di 18 anni, non arrivi più a Zirkzee e vai avanti con Ferguson. Se vanno in porto 3 acquisti, di cui 2 Raspadori e Zirkzee, l'obiettivo dev'essere tornare in Champions e sarebbe anche giusto perché un mercato così a gennaio difficilmente si vede. La risoluzione di El Shaarawy è un'idea, tanto non gli rinnovano il contratto".

Matteo De Santis (Radio Manà Sport - 90,9): "È stata trovata una base di accordo tra la Roma e il Manchester United per Zirkzee. L’operazione potrebbe velocizzarsi una volta rientrato Mbeumo. La volontà del giocatore, grazie al pressing di Gasperini e della società, ha fatto la differenza"

Piero Torri (Radio Manà Sport - 90,9): “Baldanzi è in uscita, e anche Bailey penso verrà rispedito a Birmingham. Così come Tsimikas, che penso abbia una clausola per rimandarlo al Liverpool. Certo che se la Roma dovesse comprare quattro giocatori a gennaio, chi lo avrebbe detto, perchè noi ci dimentichiamo sempre dei numeri. Se la Roma vuole risolvere questo settlement agreement non può spendere 50 milioni, e infatti tutte le operazioni si stanno concludendo in diritto di riscatto. Io non escludo che la Roma possa cedere un pezzo, e per me è Ndicka, e questo spiegherebbe perchè stai cercando Dragusin. Numericamente non capisco perchè stai pensando a un difensore, avendo anche Celik, Cristante e Rensch che possono giocare dietro"

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Penso che entro il weekend arriverà l’ufficialità per Raspadori, in modo che possa fare un paio di allenamenti per averlo a disposizione da Torino in poi. La seconda fase del mercato sarà più movimentata del previsto. Il difensore sembra non essere prioritario, anche se Dragusin piace a Massara e ci sta lavorando. Ma ora che Mancini ed Hermoso hanno scaricato le squalifiche e Ndicka massimo tra dieci giorni sta qua, per Gasperini ora il difensore non è un’emergenza. Se c’è da fare qualcosa, lo farebbe davanti. Non con una punta, ma penso spingerà per un esterno sinistro di piede destro. Le uscite saranno parte importantissima di questo mercato: Dovbyk, Baldanzi, ma anche i rientri di Bailey e Tsimikas sono cose che vanno portate avanti con decisione per fare spazio. Ecco perchè non mi aspetto due colpi e basta"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “In attacco non c’è mai stata una continuità di prestazioni, anche da parte di Soulé. Per non parlare dei due centravanti, che sono sempre stati in discussione. La Roma deve alzare il livello per provare a vincere qualche scontro diretto. Con Cristante trequartista, la Roma dà l’idea di essere più compatta. Cristante non è un fulmine di guerra, ma ha tempi e capacità di inserimento. In certe partite, quando vedi che hai bisogno di più fisicità, questa soluzione mi sembra buona”.

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Io ho sentito che a Napoli vogliono Dovbyk, il problema è che gioca dieci minuti e si fa male. Penso che vincere gli scontri diretti non sia fondamentale, perchè se vinci contro tutte le piccole vinci il campionato. Poi certo, vincere gli scontri diretti rappresenta un percorso di crescita"