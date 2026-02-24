‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “La Roma ha due risultati su tre contro la Juve”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 17:25)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,3): "Avrei preferito che domenica non giocassero Bremer e Yildiz. Se la Roma dovesse battere la Juventus, sarebbe praticamente in Champions League. Una vittoria dei giallorossi significherebbe far precipitare la squadra di Spalletti a -7. Lo vedo difficile un loro passaggio del turno, ma spero comunque che la partita arrivi ai supplementari con recuperi lunghi. Qualificarsi in Champions avrebbe un valore importante anche in vista dei prossimi acquisti. Ti potresti concentrare a prendere qualche grande nome, tipo Martinelli dell'Arsenal"

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Molto dipenderà dalla partita di domani della Juve. Se salvasse la Champions, l'euforia scaccerebbe la crisi. Se invece va fuori anche in maniera amara, aggreverebbe la situazione. Quello che è sicuro è che la Roma sta bene e questo è l'importante. I giallorossi hanno le loro chance. Poi le assenze ce l'hanno tutti: questo è il momento più delicato della stagione e ogni risultato sarà fondamentale. La Roma può accontentarsi del pareggio contro la Juve".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5):"La Roma parte favorita contro la Juve. La Juve vive un periodo buio nella sua stagione, gli mancano giocatori importanti: oltre a Locatelli, manca Vlahovic. La partita poi la devi giocare e vincere, ma oggettivamente la squadra di Gasp è favorita".

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92,7):"La Juventus dovrebbe giocare a tre in difesa contro la Roma. Secondo me, Gasperini schiererà il suo classico modulo. Oggi, durante l’amichevole contro il Montespaccato, si potrà capire meglio quali giocatori saranno disponibili per la sfida contro la Juve. Gasp sta cercando di far crescere anche Arena. Vaz è un attaccante particolare, non è una punta alla Retegui. Ma su di lui Gasperini sta lavorando con la testa: non lo vuole bruciare subito. Secondo me, giocherebbe meglio in campo per le caratteristiche che ha. Al momento, però, è ancora molto acerbo a campo aperto. Gasp sta cercando di far crescere tutti. Pisilli, ad esempio: voleva posizionarlo secondo la sua idea di calcio, e ora ha trovato ordine dopo aver lavorato con lui".

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "Soulé dovrebbe recuperare per la sfida contro la Juventus. Se dovesse mancare, e insieme a lui anche Dybala, potrebbe esserci Venturino. Secondo me, però, giocheranno Pellegrini, Soulé e Malen. Non mi dispiace vedere Cristante in quel ruolo avanzato. Spero di non vedere Zaragoza in campo contro la Juve. Per i bianconeri, la sfida contro la Roma è molto importante: se dovessero perdere, la stagione sarebbe praticamente compromessa."

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7):“Per Hermoso nessuna lesione ma solo un affaticamento, ma penso sia difficile vederlo in campo con la Juve. Soulè ci proverà, il riposo potrebbe averlo aiutato e ci sono buone possibilità di vederlo in campo domenica. Ma se ci fosse ancora un’emergenza in attacco, non escluderei di rivedere Cristante sulla trequarti. Anche perchè Zaragoza non mi sembra un giocatore titolare, ma da partita in corso. A destra non ha convinto Gasp, lo vuole vedere a sinistra. E poi non lo convince nella partecipazione alla partita, si accende a intermittenza, e tu devi fare più della giocata singola, devi riempirla la partita"

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Svilar è una garanzia della Roma, guadate la Juventus con Di Gregorio… è un ruolo che sposta. La Roma ha un campione in porta, forse tra i top 3. Un voto ai Friedkin? Non mi stanno simpatici, ma voglio dare comunque una sufficienza alla loro gestione. Da romanista, il trattamento riservato a De Rossi mi ha ferito e difficilmente riesco a dimenticarlo. Non hanno mai creato un’empatia: mi sembrano dei proprietari esterni alla Roma, che mettono dei soldi, ma comunque lontani”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Malen ha avuto un impatto molto positivo, quasi impensabile per certi versi. Chiaro che se ci fosse anche un’opzione in più davanti – un Lookman, ad esempio – sarebbe utile. Quando vedo attaccanti che giocano a piede invertito, mi vengono le bolle. Ogni volta penso: ma quando crossano? Contro la Juventus hai l’occasione di sfatare il tabù degli scontri diretti, ci sono tutte le condizioni. In attacco non hai tante alternative”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Ok il rendimento dei difensori, ma il merito è anche di Svilar. Quando gli vedo fare due parate fondamentali per il risultato, è una bella cosa. Vero che la difesa è buona, ma qualche volta si addormenta. I rischi sono alti: la Roma dà sempre la possibilità agli avversari di rimettere in piedi la partita, il portiere nasconde questi problemi. Non c’è momento migliore per affrontare la Juventus: ci sono dei vantaggi, ma la Roma deve rimanere concentrata e vogliosa”.