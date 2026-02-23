‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Gasperini vuole arrivare secondo”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 17:43)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Dopo il primo tempo ho temuto il peggio. Temevo che potesse sfumare la grande occasione. La Cremonese non ha fatto una grande partita, ha rinunciato a giocare. Poi quando ha subito gol ha deciso di giocare e qualche problema lo ha creato. Mi sono piaciuti molto i giovani, in particolare Venturino che ha giocato molto meglio di Zaragoza. Ieri si è vista una squadra che crede nell'obiettivo e che segue l'allenatore. Si vede una squadra compatta. Con due acquisti, uno in attacco e uno sulle fasce, la Roma può competere per lo Scudetto. Gasperini deve trovare il modo di far giocare Pisilli. E' fondamentale in una squadra che tira poco in porta. Contro la Juventus la Roma può pensare anche al pareggio. Loro verranno all'Olimpico per fare una partita disperata e la Roma deve essere attenta".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "La Roma è una squadra forte. A gennaio ha comprato 5 attaccanti e nel mercato hanno fatto molto più del necessario. Ora è una squadra che da garanzie. E' giusto avere fiducia in questo momento".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Con l'infortunio di Lautaro, Malen è diventato il giocatore più importante del campionato. Lo è anche quando non segna. Sta cambiando tutto".

Ugo Trani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Gasperini vuole arrivare secondo, questa è la mia idea. Lui ha capito che la Roma, nonostante le assenze, se la può giocare anche con quelle che hanno rose migliori e giustamente si guarda anche dietro. Gasperini ieri è stato molto bravo a cambiare sistema di gioco e passare al 4-2-3-1. Vederlo con quel modulo per me è stata la sorpresa delle sorprese. Venturino sembrava il migliore dei tuoi attaccanti, Pisilli è entrato in un ruolo completamente diverso da quello detto finora e poteva fare 2 gol con 3 palle toccate, Gasperini si inventa delle cose che funzionano. E poi la squadra sta bene. Ndicka mi ha impressionato, ha segnato di destro anche se è mancino, vuol dire che sta concentrato e in forma".

Antonio Felici (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Avevo qualche perplessità all'inizio su Gasperini, soprattutto a livello caratteriale. Ora invece mi ha convinto definitivamente in particolare dopo le dichiarazioni fatte in conferenza sabato. Ti sta portando dove tutti noi vorremmo essere. Meno male che c'è Gasperini. Il pubblico è da Champions ed è indiscutibile. La mentalità c'è e lo ha dimostrato Gasperini con le sue parole. Manca solo una società a supporto. Venturino per me è una sorpresa. Tutte le volte che è stato chiamato in causa, qualcosa ci ha fatto vedere. Mi sembra che si stia sforzando di fare quello che gli viene chiesto, ma senza sacrificare il suo estro, è molto meglio di quanto mi aspettassi. Vaz per ora mi sembra ancora abbastanza indietro, non mi ha dato la sensazione di poter dare un contributo concreto alla partita, mentre Venturino sì, tutte le volte".

Francesco Balzani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Gasperini è stato perfetto in questo weekend. Devo dire che non l'ho trovato mai imperfetto ai microfoni e la cosa mi meraviglia, perché non ero un amante del Gasperini pubblico e mediatico. Gasperini veniva da una realtà più piccola come Bergamo e qui ha trovato qualcosa in più, infatti ha parlato delle 120mila persone allo stadio in due partite. Se analizziamo la partita senza vedere il risultato, non posso dare la sufficienza a Pellegrini, a Zaragoza e a Celik. Vaz che non è entrato? Secondo me Gasperini gli ha voluto mandare un segnale, non gli è piaciuto per niente com'era entrato a Napoli. Venturino gli era piaciuto e infatti l'ha messo ancora. La differenza tra Vaz e Venturino è che il francese deve giocare con una valutazione da 25 milioni, ma è ancora un ragazzino. Uno tra Soulé e Dybala lo devi recuperare: quello che mi dà più speranze è Soulé".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma ha vinto la partita prima di scendere in campo, con Gasperini che ha schierato tutti i diffidati. Qualche difficoltà nel primo tempo, ma ripresa devastante. In passato la Roma sbagliava queste partite, stavolta no. La squadra mi ha convinto per quello che ha dentro la testa. Koné vale 60 milioni nonostante i problemi col tiro”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Su Soulé e Dybala non ci sono tempistiche precise, Gasperini naviga a vista. La Juventus avrà una settimana particolare, la Roma ha una ghiotta occasione per staccare i bianconeri. Ci sono anche Como e Atalanta per la lotta Champions, la Dea ha una rosa di qualità e merita di stare in quella posizione. Celik andrà via, la trattativa non è mai ripresa dopo la frenata di qualche settimana fa. L’importante è che rimanga concentrato sulla Roma fino a maggio".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Pisilli ormai è un usato sicuro. Il risultato forse è troppo severo, ma la squadra è in salute e arriva alla sfida contro la Juventus senza tanti problemi. Le vittorie di Como e Atalanta fanno pensare seriamente che la lotta Champions coinvolge più squadre. Zaragoza? Se bastano un paio di cross per parlare di buona prestazione… Ieri non ha risolto nulla. Meglio parlare di Venturino”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zaragoza finora non ha fatto nulla, cerchiamo di non dare giudizi solo per una giocata. Non ho intravisto niente in Zaragoza, però ha giocato tre partite. Alla Roma serviva comunque questo tipo di giocatore”.