‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Zaniolo è un giocatore da educare”

Francesca Ferrazza ( Centro Suono Sport 101.5): "Non so se Mourinho è felice di fare affidamento ai ragazzini per la seconda parte di stagione. Zaniolo vuole uno stipendio da top player mentre la Roma gli vuole fare un contratto come quelli di Mancini o Cristante. Pinto non ha in agenda di chiamare il procuratore di Zaniolo. A giugno potrebbe arrivare il grande club ma nessuno adesso si fida di Nicolò fino in fondo".