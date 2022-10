‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Dybala atleta fragile, senza di lui la Roma non è finita”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Dybala è un atleta fragile. Un giocatore come lui, soggetto agli infortuni, non può essere totalmente tranquillo. Sugli infortuni influisce anche l'aspetto psicologico. Mourinho è un generatore di aspettative, non è uno che tranquillizza. La Roma quest'anno ha qualche responsabilità in più. L'allenatore deve focalizzare l'attenzione sull'importanza della squadra rispetto ai singoli. Senza Dybala, Wijnaldum e Celik, la squadra è la stessa dello scorso anno, più Belotti. La Roma non è finita. Zaniolo è ancora calcisticamente immaturo. Deve migliorare su questo perché ha tutto per poter essere un giocatore determinante".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma deve prepararsi ad un mese senza Dybala. Secondo me senza di lui si riprende Abraham. Mourinho deve assemblare un po' meglio il gruppo. Il rendimento di Abraham e Zaniolo non può essere questo. Non è solo una questione di gioco e non gioco".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Lazio è più forte della Roma e può arrivare al quarto posto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "C'è un punto di differenza in classifica tra Roma e Lazio. Ci sono allenatori che puntano più al risultato che al gioco. Alla Roma mancano i due acquisti del mercato che dovevano fargli fare il salto di qualità".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Lazio gioca meglio della Roma, questo è evidente. Che sia più forte è da dimostrare".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "A Siviglia non sarà semplice, ambiente caldo e pesante. Il Betis va alla doppia velocità della Roma. In questo momento storico dove la squadra giallorossa ha delle difficoltà se penso ad un motivatore quello è Mourinho. Lui è il responsabile di come scende la squadra il campo, ma è anche il migliore sulla piazza per rimotivare i calciatori".