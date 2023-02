‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Anche Mourinho deve prendersi le sue responsabilità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non era scontato che Pinto si assumesse tutte quelle responsabilità. C'è differenza nei comportamenti tra il gm e Mourinho. Se la squadra gioca male il tecnico non si prende tutte le responsabilità. Per il mercato Pinto si è preso tutte le colpe, anche se non erano solo sue. Anche Mourinho dovrà prendersi le sue responsabilità se la Roma non dovesse arrivare in Champions".