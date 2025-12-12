‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “Ferguson non è una certezza per la Roma”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 14:18)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Franco Melli (Radio Radio - 104,5): "Bene soprattutto il primo tempo. Sicuramente è stata la serata di Ferguson, ma ho visto anche un Celik in grande spolvero. Gasperini penso non si accontenti di quello che ha visto ieri. Le prove col Como e la Juve potranno dire di più. Ferguson dovrà fare ancora molto per far si che non torni in Inghilterra"

Luigi Ferrajolo (Radio Radio - 104,5): "Troppo bello per essere vero. Magicamente, ieri sera, ha trovato il centravanti. La prestazione della Roma è stata intelligente. Ieri è andato tutto bene, fin troppo bene. Dopo mezz'ora la partita era già finita. Gli avversari mi sono sembrati poca cosa. Spero che Ferguson continui a fare gol. Il bilancio mi sembra positivo".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio - 104,5): "Ieri si è vista una buona Roma. Tra le cose positive c'è il ritorno al gol di Ferguson. Prenderei la vittoria di ieri senza estremismi, come ho fatto con le sconfitte. Il Celtic era poca cosa. Non ti devi far condizionare da quello successo ieri. La Roma deve prendere un altro centravanti. Più vai avanti e più si alza l'asticella e io non mi sento che possa essere una certezza per la Roma. Io cercherei un altro attaccante".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92,7): "Ieri abbiamo visto una Roma gasperiniana. Una squadra tutta proiettata in attacco, con movimenti rapidi e attaccanti mobili, non statici. Per una volta ha pure finalizzato. Ferguson è stato il finalizzatore principale, si è mosso bene. Questo ci si aspetta da Ferguson, adesso deve dare continuità. Sono contento e soddisfatto, ma attendo altre sfide per dire se veramente può essere lui l'attaccante su cui puntare".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92.7): “Lunedì contro il Como mi aspetto Wesley e Rensch sulle fasce, perchè Tsimikas sinceramente faccio fatica a vederlo titolare. Per il resto vedo pochi dubbi con i rientri di Konè e Cristante. In attacco penso che giocherà di nuovo Ferguson dopo i segnali dati ieri. Se la Roma abbassa il ritmo come ha fatto contro il Cagliari, va in difficoltà, perché il Como ha più qualità del Cagliari… Le parole di Gasperini sul mercato? Da una parte non si aspetta tanto, e non ci fa molto affidamento dopo quello fatto in estate, ma poi rintuzza dicendo che è un mercato importante. Lui ha chiesto anche un difensore oltre ai due attaccanti. Massara come al solito abbassa i toni, ma la Roma su Zirkzee c’è…”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90.9): “Baldanzi falso nove penso che difficilmente lo rivedremo. Ferguson titolare col Como? Non sono così convinto, secondo me gioca Dybala. Certamente ci sono le premesse per un’inversione di considerazione. Io ho la sensazione che Ferguson alla fine resterà. Ora è in calore e dovresti cavalcare l’onda… Bailey? Io gli vedo due o tre chili di troppo addosso, saranno i pop-corn…Non posso dare un giudizio su di lui, praticamente non l’abbiamo mai visto, ha fatto una sola presenza da titolare, è come se la Roma non l’avesse mai avuto”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "E' stata una vittoria importante, la partita l'hanno vinta soprattutto quelli che non giocano mai. Soprattutto Ferguson: magari il centravanti la Roma lo ha in casa. Poi Pisilli... ci sono stati dei segnali importanti, anche se non definitivi. Prima di bocciare definitivamente Ferguson mi prenderei un po' di tempo, ho la sensazione che abbia dei movimenti da centravanti importante. Il fatto che lo abbia preso la Roma mi dà la sensazione che possa anche avere dei margini di crescita".

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è stata brava a rimpicciolire il Celtic, ieri l'atteggiamento è stato giusto fin dai primi giri di lancette. Per quanto riguarda Zirkzee nelle prossime ore dovrebbero essere precisate le modalità dell'affare, ma bisogna guardarsi anche dal Milan. Como? Credo che sia da valutare lo strascico della sconfitta con l'Inter per quanto riguarda la squadra di Fabregas, mentre la Roma deve pareggiare l'agonismo dei lariani. I duelli saranno fondamentali. Gasp ha saputo dosare la reintroduzione di certi nomi, Pisilli ma anche Rensch: non disturbiamo il manovratore. Ferguson ha trovato una difesa abbastanza compiacente, ma ha fatto vedere un campionario realizzativo abbastanza vario che fino ad adesso non avevamo visto".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Discreta vittoria della Roma a Glasgow, non è mai semplice andare a giocare lì. Ma ho visto mosci anche gli scozzesi, che di solito in tribuna sono molto folkloristici. Una vittoria tranquilla, anche con un buon El Shaarawy. L'unico disturbo grosso di questa partita sono le due ore di volo. Zirkzee è un giocatore molto valido, l'abbiamo già visto a Bologna: non è un centravanti da sfondamento o da palle gol, non lo vedo assolutamente come centravanti puro mentre al fianco di un attaccante sì. Per risolvere il problema del gol è un po' azzardato. Como? La Roma deve sfruttare questo momento derivante dall'Europa e ritrovare la corsa, confermerei Ferguson per sfruttarne l'entusiasmo".

Luigi Salomone (Radio Radio Mattino - 104.5): "Una vittoria confortante, dopo alcuni segnali negativi. Sottolineo l'aspetto fisico, dopo un paio di partite in cui perdeva sistematicamente i duelli con gli avversari. Il Celtic però è secondo nel campionato scozzese, la Roma ha vinto contro squadre che stanno nella parte bassa della classifica di Europa League".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Fortunatamente per la Roma ieri ci sono state delle conferme. Servendo i centravanti, anche se non sono dei fenomeni, evidentemente la buttano dentro. Ieri era una partita semplice, una di quelle che se la sblocchi poi vinci con tranquillità. La possibilità di evitare i play-off è vicina, forse poteva arrivare prima senza perdere altre partite ma va bene così. La Roma ha dato una bella dimostrazione. Zirkzee è bravo, ma è l'attaccante che serve alla Roma? Non lo so, secondo me affascina più il nome che altro... Con il Como sarà una partita difficile, la Roma deve dare una botta alla classifica e per farlo dovrà vincere lunedì".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Partita perfetta della Roma, precisa. Mai vista una partita del genere, mirata verso la porta e senza rischiare praticamente niente. Ha approfittato subito della partenza ad handicap del Celtic. Ferguson ha fatto due gol di ottimo livello, ora non si parlerà più di mercato della Roma (ride, ndr). Se non gli dai ora continuità, quando? Conosciamo la difficoltà nello smaltire le trasferte del giovedì, ora l'attenzione è concentrata sul Como: se la giocheranno e la Roma dovrà fare una partita intelligente e umile. La squadra ha reagito bene: Celik è tornato sui suoi livelli, Soulé mi è sembrato più motivato del solito. Zirkzee? Speriamo, ben venga un rinforzo del genere. Darebbe anche più chiarezza nelle formazioni che vanno di volta in volta in campo. Ferguson a Glasgow ha fatto una buona partita, vediamo se si conferma contro il Como: ora la Roma deve mantenere una classifica ottimale".