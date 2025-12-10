‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Bailey continua a far parte dei piani di Gasperini”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 16:42)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio - 104,5):"Da un punto di vista tecnico, io spero che la Roma faccia valere la sua superiorità. Sul centravanti è già una fortuna che non ci sia Baldanzi, almeno lo si può escludere in partenza. Gasp ci spiazza sempre, vedo favorito Dybala, ma potrebbe mettere anche Ferguson. Il tipo di partita consiglierebbe più Ferguson che Dybala. La squadra deve fare una partita al massimo, soprattutto caratterialmente"

Paolo Marcacci (Radio Radio - 104,5):"Partita importante. L'Europa League è fondamentale come il campionato. La Roma deve uscire con i tre punti. Mi intrigano le scelte in attacco: potrebbe ritoccare a Dybala, visto che Baldanzi non è in lista. Partita insidiosa per l'ambiente, non tanto per la squadra in se"

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92,7):"Gasp deve ancora decidere gli ultimi dubbi di formazione. Il dubbio maggiore è quello di Dybala e Bailey, difficile vederli insieme. Credo che questa possa essere l'occasione per Pisilli. E potrebbe fare coppia con El Aynaoui. Gasp non è contento se lo danno via a gennaio. Lui preferirebbe averlo qui. Ormai lo ha allenato in base ai suoi schemi e ora qualcosa lo può dare. El Aynaoui mi sta piacendo, ma non vorrei che stesse già con la testa sulla Coppa D'Africa. Gasp vorrebbe una seconda punta migliore. Al momento, Bailey non lo ha ancora scaricato. Kean è inviso allo spogliatoio della Fiorentina"

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92,7):"Io non mi farei condizionare dalle scelte di formazione. Il gioco di Gasperini spreme i giocatori e i cambi vanno fatti. La Roma non ha una rosa profonda, ma questo è un altro discorso. Lo sappiamo, Gasp all'Atalanta aveva due terzini destri, due sinistri e tante altre alternative. Lui è costretto a fare qualche cambio, ma questo è ovvio. Pisilli merita una chance, come l'ha avuta Baldanzi".

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “E’ paradossale la situazione della Roma, hai due centravanti che non ti danno nessun segnale. Su Baldanzi che vuoi che ti dica, questa è la situazione. Poi arrivano partite come quelle di Cagliari dove l’avversario corre più di te e arriva sulla palla, e tu non tiri mai in porta. Ora bisogna alzare molto il livello tecnico, altrimenti rischi anche contro il Como”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Che Zirkzee sia l’obiettivo primario per gennaio lo sappiamo da settimane, e la trattativa è avviata. Ma c’è un dettaglio, che dettaglio non è, che è l’accordo con il Manchester United. Lo United non ha dato nessun via libera, e non si parla di un affare per i primi giorni di gennaio perchè loro vorrebbero tenere Zirkzee fino alla fine della coppa d’Africa. Da quello che si è capito ieri, Gasp chiede una punta e un esterno offensivo, ma non c’è una priorità assoluta tra i due. La Roma ha sondato anche altri profili come Chiesa”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,3): “Bailey io lo metterei titolare domani. Se io fossi Gasperini, penserei Como e Juventus, partite che possono indirizzare il corso della stagione, e per questo io contro il Celtic farei diversi cambi. Fosse per me metterei El Shaarawy a sinistra, Ferguson in mezzo, e Bailey a destra. E a centrocampo darei spazio a Pisilli”