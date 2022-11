‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Ieri la produzione offensiva è stata nulla”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “Continua l’altalena del campionato della Roma. Ieri brutta prestazione e serata amara. Rui Patricio è l’unico a fare una parata nel secondo tempo. La produzione offensiva è stata nulla. Questa squadra non riesce quasi mai a vincere uno scontro diretto perché la qualità della rosa non è alta. Se la Roma non va in Champions significa che questa squadra non è da quarto posto. Penso che si possa fare meglio anche nel mercato".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “C’è un caso Abraham. Lui dovrebbe fare la differenza ma non la fa. La Lazio ha meritato la vittoria giocando in modo concreto. In difesa non ha sbagliato nulla, Romagnoli ha fatto una grande partita. La Roma non ha fatto niente".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il derby è stata una partita brutta. La Lazio ha sfruttato l’occasione. La Roma non è mai arrivata in porta, lo sconfitto non è Ibanez ma Mourinho. Che sport fa la Roma?".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Le grandi partite di ieri sono state tutte di bassa qualità. Il problema è l’assenza di Dybala ma l’anno scorso non c’era e la Roma è arrivata nella stessa posizione in cui è ora".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma mi ha deluso tantissimo. La Lazio ha imbrigliato gli attaccanti di Mourinho ed ha gestito molto bene il suo derby. Non sono d'accordo con Mourinho, bravissimo a depistare tutti, sa raccontare le cose che nemmeno lui crede. Ti incarta, ma non spiega perché la Roma non ha giocato il suo derby, ha dormito".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ieri una partita da 0-0, livello della partita bassissimo. L'errore c'è stato e la la Lazio ne ha approfittato. La Roma ha fatto poco ma di più, in queste situazioni, non può fare. Se si fa male Pellegrini, uno dei migliori che ha, diventa impossibile. Loro bravi a fermare Zaniolo, ma la Roma a centrocampo è messa male"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ma nemmeno oggi i romanisti parlano di Mourinho? La squadra non ha un'idea di gioco e lui parla di altro. La Roma non tira mai in porta, e succede da tutto il campionato".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è una squadra ingessata. L'azione non può partire da Ibanez, un difensore normale quella palla la butta via a centrocampo".