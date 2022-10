‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Deluso da Mourinho, crede che la Roma sia scarsa”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino 104.5): “È una piccola Roma rispetto al potenziale che ha. Mourinho è il valore aggiunto, ma potrebbe giocare meglio. Paga l’assenza di Dybala, Zaniolo sta crescendo ma da solo non può vincere le partite. Per il resto è una squadra normale che ogni tanto esalta, altre volte sarebbe da bastonare per la rinuncia a un gioco che avrebbe nelle gambe e nella testa".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Dybala deve far vedere al ct che sta bene e questo può giovare anche alla Roma. La sua assenza si sente, se giochi una partita anonima lui ti può tirare fuori la giocata, altrimenti devi giocare in altro modo e la Roma non ci sta riuscendo. Senza Dybala si fatica moltissimo, prima torna meglio è. Può decidere una stagione".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Impossibile che Dybala e Immobile possano recuperare entro il 2022 con i club. Immobile se potesse giocherebbe comunque, Dybala non credo perché gli argentini ora pensano al Mondiale, non al club. Sono deluso da Mourinho come tecnico, perché la Roma non è così scarsa come pensa lui. Se contro la prima della classe ti metti in difesa senza neanche pensare di fare la partita... Ha Abraham, Pellegrini, Zaniolo, Smalling, Cristante, non è una squadra scarsa come pensa lui e questo mi delude".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Domani ci vuole il massimo dell’attenzione, ci vuole poco per sbagliare la partita. La Roma deve giocare una partita diversa, se riuscisse a impostare come i primi 20 minuti con la Samp magari qualcuno sarebbe rinvigorito. Di turnover la Roma non penso possa farne. Credo sarà la solita squadra, speriamo non con le solite problematiche".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101,5): "Quando abbiamo visto il girone di Eruopa League della Roma, non avremmo mai detto di andare a Helsinki con la paura di non poter passare il turno. Giocare ogni tre giorni è meglio per i giocatori così non da pensare troppo alle cose che non vanno, meno per Mourinho che ha difficoltà in alcuni reparti per i vari infortuni. La differenza di temperatura tra Roma e Helsinki potrebbe dare problemi muscolari ai giocatori".