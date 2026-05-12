‘RADIO PENSIERI’, BALZANI: “Se la Roma vince il derby è quasi in Champions”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 16:51)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Soulé è ancora un giocatore da scoprire e per questo lo terrei ma sarebbe il primo sacrificabile in caso di cessione importante. Koné non è un fuoriclasse ma ha grande fisicità. Recupera tanti palloni ed è una diga davanti la difesa. Ad oggi Soulé non può essere considerato un'alternativa a Dybala. Sulla Joya si deve fare una valutazione importante. Dybala è il giocatore di maggior classe della rosa. Bisogna prendere però atto di quello che può garantire oggi ma se si riesce a trovare il giusto equilibrio tra la parte economica e il rendimento, io lo terrei senza dubbio".

Francesco Balzani (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "A Trigoria c'è l'agente di Dybala, anche se non so per parlare con chi, forse con Gasperini. Forse con Corbin, non lo so. Dan e Ryan dovrebbero arrivare, forse entro domenica. Dybala vorrebbe restare. Gasperini non può decidere ma può fare da ponte. Anche perché ora sennò con chi parli? Massara non ha questo tipo di potere, Ranieri non c'è più e i Friedkin non ci sono. Se la Roma vince il derby, sta con un piede e mezzo in Champions".

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “Il rinnovo di Dybala? Io sono preoccupato di sapere come sta Dovbyk e che fine farà. E sono curioso di capire anche cosa ne farà la Roma di Soulè, di El Aynaoui, perchè la squadra deve essere rinforzata. Ultimamente si parla più dei ds che dei calciatori. Ci sono tante situazioni importanti da definire. Su Dybala la questione è chiara: dal 30 giugno è finita, se poi si troverà un nuovo accordo è un altro discorso”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Tutte le estati si parla sempre di Dybala, se resta o no. Bisogna fare un discorso economico oltre che tecnico: se tutto va bene fa il 30-50% delle partite con uno stipendio da 8 milioni e a 33 anni. Ho capito che si chiama Dybala, ma non è eterno. La Roma secondo me giocherà senza Dybala, almeno si toglie un equivoco. Non sai mai quando ce l’hai, e a quelle cifre deve essere una certezza, e invece su lui non ci puoi contare. Roma-Lazio? Partita atipica, arriva prima di una finale, bisogna vedere prima che succede domani”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7):“La partita con Manna non è ancora chiusa, anche se De Laurentiis ha detto no e Manna non forza per andare via. L’offerta della Roma gli interessa, ma non tanto da fargli rompere i frapporti con De Laurentiis. Se però la Roma vorrà andare forte su di lui, potrebbe anche trattare una buonuscita pur di liberarlo. D’Amico continua a dipendere dalla questione Milan, lì può succedere di tutto, lui preferirebbe i rossoneri ma non è da escludere l’ipotesi Roma. Ancora qualche giorno c’è da attendere"

Marco Valerio Rossomando (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Dybala si è consegnato dicendo che vuole rimanere alla Roma. Gasperini lo vuole ancora. Mi sembra un messaggio chiaro, ha fatto un discorso contestualizzato dove vuole stanare la società”.