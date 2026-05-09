‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non capisco queste eventuali tragedie senza Champions”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 9 maggio 2026 (modifica il 9 maggio 2026 | 17:10)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non vedo grandi pericoli per la Roma contro il Parma. Gli emiliani si sono salvati da tempo e non hanno più obiettivi. Non capisco tutte queste tragedie per un’eventuale mancata qualificazione in Champions. Anche se non ti qualifichi un modo per far quadrare i bilanci lo trovi lo stesso".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma deve andare subito ad attaccare il Parma e indirizzare la partita. Cuesta è un allenatore che ha capito subito il calcio italiano e si gioca ogni partita".