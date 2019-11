‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Ibra potrebbe dare una grande mano alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Checco Oddo Casano (Centro Suono Sport – 101,5): “La lotta per i posti Champions, sarà punto a punto fino alla fine, dopo la seconda sosta l’Atalanta sembrava già quasi qualificata, poi Roma e Lazio sono cresciute e i bergamaschi oltre al Napoli hanno perso terreno. Politano-Florenzi? Non credo che serva alla Roma, visto che a destra Fonseca ha a disposizione Under e Zaniolo, se fossi Petrachi invece guarderei in casa bianconera e porterei a Trigoria Mario Mandzukic che aggiungerebbe a questa Roma personalità, carisma, cattiveria agonistica e i gol che ti servono per raggiungere gli obiettivi stagionali“.

Max Leggeri (Centro Suono Sport – 101,5): “L’ultima sconfitta, inaspettata a Parma, ha ridimensionato nuovamente le ambizioni del pubblico giallorosso riportandoci all’estremo realismo della poco entusiasmante lotta al quarto posto. Credo che al momento la Roma se la giochi con Lazio, Atalanta e attenzione al Cagliari, che trascinato da un Nainggolan straordinario, potrebbe essere la sorpresa di questo campionato. Mandzukic? Piuttosto smetto di fare radio, per quanto mi riguarda può restare a fare il nocciolinaro a Torino. Punto su Kluivert: questo ragazzo sta crescendo e se trova continuità sotto porta può diventare devastante“.

Dario Bersani (Nsl Radio – 90.0): “Spero di rivedere presto Lorenzo Pellegrini, perché un giocatore fondamentale per questa squadra. Aspettiamo di capire eventualmente il futuro di Baldissoni e che segnale può essere“.

Angelo Mangiante (Nsl Radio – 90.0): “Il contratto con Baldissoni è stato rinnovato in estate e lui ora si sta occupando anima e corpo nella questione stadio. Non ho notizie di prima mano riguardo il suo addio, anche se mi rendo conto sia una situazione anomala. Nessuno poteva prevedere una lungaggine del genere sullo Stadio. Non so se Pallotta vuole dare uno scossone e tentare di smuovere questa situazione di limbo. Spinazzola continuerà a lavorare per recuperare: sarà disponibile dopo la sosta, al massimo per la partita successiva“.

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Ibrahimovic potrebbe dare una mano sia al Milan ma anche alla Roma, che attualmente è senza attaccante viste le difficoltà di Dzeko“.

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio – 104,5): “Se Ibrahimovic venisse a Roma farebbe la riserva di Dzeko, perché non credo che toglierebbe il posto al bosniaco. Certo, potrebbero anche giocare insieme. Il dubbio però è sull’età dello svedese“.

Carlo Zampa (Nsl Radio – 90.0): “Immagina Ibrahimovic con il capitano, quando la Roma lo cercò la prima volta. Una coppia straordinaria da tantissimi gol. Non credo che verrà, anche se in parabola discendente rimane un grande giocatore. La dirigenza giallorossa deve trovare un’alternativa a Dzeko, perché Kalinic è un’incognita, non si sa quando tornerà. Hysaj è un giocatore che la Roma ha cercato e sta ancora cercando. Florenzi sta vivendo un momento di difficoltà, valuterà ogni opportunità perché se non troverà continuità nel gioco rischia di perdere anche la nazionale. Non sarei contento se Baldissoni lasciasse la Roma, la sua carica è legata alla situazione stadio. Potremmo vedere una sua uscita come una fumata bianca per lo stadio”.

Roberto Infascelli (Nsl Radio – 90.0): “Ibrahimovic ha una certa età, non fa più la differenza neanche nel campionato americano. Lo prendesse il Milan, alla Roma non serve secondo me. Servirebbe, invece, un terzino destro vero, visto che Florenzi non è visto da Fonseca, ma è difficile prenderlo a gennaio. Sarebbe importante acquistare anche un centrocampista, anche se mi aspetto una crescita di Diawara, e un attaccante. Difficile fare queste 3 operazioni a gennaio. La Roma deve ritrovare i giocatori che sono stati decisivi. Under deve fare di più, Perotti non deve essere più nervoso”.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “Raiola è uno straordinario venditore, sa alimentare qualsiasi trattativa a livello mediatico per fare gli interessi del proprio assistito. Ibrahimovic ha dichiarato di voler tornare in Italia. Raiola quest’anno ha portato Mkhitaryan. Ibra non avrebbe mai pensato di venire gli anni scorsi, la Roma di Sabatini e Baldissoni non l’avrebbe neanche presa in considerazione, era una squadra diversa. Probabilmente Baldissoni presto non sarà più nella Roma, è uscito dall’area tecnica della società. Prevedo che la figura di Mauro Baldissoni inizierà ad essere rimpianta quando non ci sarà più, come successo per Sabatini ”.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio – 90.0): “Io Juan Jesus non lo avrei mai preso, troppe disattenzioni difensive. Perotti è stato vittima di numerosi infortuni e ha avuto grandi difficoltà. Poi ho notato che a Fonseca piace costruire, può farlo con Kluivert, Zaniolo ma non con l’argentino, sia per l’età e anche per i tanti problemi fisici. Giocatore di grande tecnica ma penso voglia chiudere la carriera in Argentina. Ibrahimovic non lo prenderei”.

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104.5): “Per Ibrahimovic entra in campo anche la Roma. Ibra può giocare anche insieme a Dzeko. Il bosniaco fa il regista offensivo. Raiola è in buoni rapporti con la dirigenza della Roma. Petrachi se ci senti prendilo! Gasperini fu l’unico a incontrare Pallotta per due volte. Florenzi è stato chiamato da Fonseca, gli ha detto che il terzino non lo può fare e che si gioca il posto con quelli davanti. Florenzi ha assorbito bene il colpo inizialmente, ma dopo ha avuto un incontro abbastanza vivace con l’allenatore, rispondendogli male. Fonseca adesso gli sta facendo capire chi comanda”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “Alla Roma anni fa venne un centravanti in decadenza, Nordahl e fece molto bene… Ibra potrebbe fare lo stesso”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma con il rientro degli infortunati, potrà anche non intervenire nel mercato di gennaio. Se devo prendere Ibra preferisco richiamare Totti“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): “La partita di Parma per la Roma non rappresenta un problema vero, è una piccola battuta di arresto dove era evidente la stanchezza. La sosta sarà fondamentale per recuperare energie. La Roma è una squadra importante che lotta per la Champions non può permettersi di prendere Ibra a 38 anni, non gioca a pallone da 3 anni”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se l’alternativa a Dzeko deve essere Kalinic, ben venga Ibrahimovic alla Roma. Io credo che possa darti qualcosa di importante, non puoi sperare che ti faccia 20 partite di fila, va gestito. Penso che non vorrà fare brutte figure tornando in Serie A”.