‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma sogna Ibrahimovic e proporrebbe un fisso più premi a gettone”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104.5): “Il presidente Pallotta vuole far sapere una serie di cose. Soprattutto che in questo momento è concentrato sul fatto che la squadra stia bene e migliori, fino ad ora ha letto solo supposizoni sul passaggio di proprietà ed è concentrato sulla squadra, il resto è ‘rumore’. Può essere un gioco delle parti. Per Florenzi arrivano voci insistenti sulla Fiorentina e non so mica se la Roma è così garantita da quella parte, ma credo ci sia la volontà del calciatore di giocare più partite possibili per fare l’Europeo, altrimenti rischia di rimanere fuori. Kalinic potrebbe andare alla Fiorentina perché il sogno segreto della Roma è Zlatan Ibrahimovic, per cui c’è stata qualche battuta d’arresto con il Milan. La Roma proporrebbe un fisso più premi a gettone a raggiungimento di obiettivi. Fonseca è molto deluso da Under e Kalinic, che sembra stia in vacanza”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma è lì, è messa bene in classifica. La Roma è tra quelle che può consolidare la sua posizione e togliersi delle soddisfazioni, magari migliorando la squadra. Dubito che arrivi Ibrahimovic, ma non chiudo tutti i portoni. Con lui e Dzeko, Pellegrini, Zaniolo e Perotti non ti dico che vinci lo scudetto, ma metti paura”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Lazio e Roma meritano quel posto, ma non c’è concorrenza perché il Napoli sta a 15 punti dalla Lazio”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “Se tu fai una squadra con Ibra e Dzeko, Veretout e Diawara con Pellegrini dietro alle punte la Roma diventa una grande squadra. Lazio e Roma non sono lì casualmente, se lo sono meritato”.