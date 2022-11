‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “La Juve pensa a Karsdorp, l’operazione è possibile”

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Bisogna vedere come rientra Dybala, ma penso col Torino sarà una sgambata in vista dei Mondiali. Di Maria e Paredes avevano la testa in Qatar a Verona. I Mondiali rimettono in piedi tutti, gli argentini sono guariti tutti, Di Maria, Paredes, Dybala, Nico Gonzalez. Ma faccio fatica a condannarli anche questi atteggiamenti, i Mondiali fanno la carriera di un calciatore, non un Roma-Torino o Juve-Lazio. È umano che pensino a quello. Karsdorp per la Juve sarebbe un tampone in una situazione economica non florida. È un’operazione possibile e la Juve ci sta pensando. Nazionale? Dipende da Zaniolo, aveva avuto comportamenti sbagliati per Mancini, che vuole che i giocatori siano attaccati alla Nazionale come magari Zaniolo e anche altri non avevano dimostrato".