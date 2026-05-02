Scudetto Roma Femminile, Gualtieri: “Orgogliosi di voi, vi aspettiamo in Campidoglio”

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto congratularsi con la Roma Femminile per il terzo scudetto della loro storia. Le giallorosse hanno riportato il tricolore nella Capitale con due turni d'anticipo grazie al successo per 2-0 di questa sera contro la Ternana al Tre Fontane. "Complimenti ragazze per questo terzo scudetto in quattro anni! Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio per celebrare questo nuovo grandissimo traguardo!", ha scritto il primo cittadino di Roma e noto tifoso giallorosso sui social ricondividendo il post della Roma Femminile.