Roma Femminile, Rossettini: “Con la Ternana sarà tosta, ma dipende solo da noi”

Il tecnico delle giallorosse alla vigilia del match-point Scudetto: "Tensione o entusiasmo? Il giusto mix. Ragazze consapevoli che un risultato positivo sarebbe fondamentale"

L'allenatore della Roma Femminile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club giallorosso alla vigilia della sfida contro la Ternana, in programma domani (sabato 2 maggio) al Tre Fontane con fischio d'inizio alle 18:30. Ecco le parole di Luca Rossettini a poche ore dal match point per il terzo Scudetto:

Dopo la vittoria contro la Juventus, come ha vissuto la squadra questa settimana? "L'ha vissuta con la consapevolezza di aver fatto un risultato importante contro una grande squadra, in un momento particolare. Il fatto che la Juve lotti per la Champions dà molto valore al risultato e alla prestazione di sabato. Viviamo una settimana importante, decisiva: il risultato che ci aspetta dipende solo da noi e non dobbiamo finalmente guardare altri campi. Siamo consapevoli che sarà tosta, perché la Ternana ha fermato la Fiorentina, vuole salvarsi e vuole chiudere in maniera positiva. La prepareremo come abbiamo preparato le altre, con grande attenzione e voglia di far bene".

C'è più tensione o entusiasmo? "Il giusto mix. Le ragazze sono consapevoli del fatto che un risultato positivo sarebbe fondamentale. Però è una gara da giocare e nella nostra stagione, quando il risultato doveva essere scontato, le partite non sono state semplici. E ci hanno anche tolto punti che speravamo di ottenere. Il nostro lavoro è tenerle focalizzate sulla prestazione, sul giocare con cattiveria. Il traguardo vicino le sta caricando. Compito mio sarà quello di farle arrivare lì con la giusta carica, affinché possano esprimersi al meglio delle loro possibilità".

Sarà il Tre Fontane delle grandi occasioni. L'entusiasmo del pubblico può essere la nostra arma in più? "Lo è stata quest'anno, sicuramente. L'amore e l'affetto dei nostri tifosi per le ragazze è stato qualcosa che ci ha trascinato in giro per l'Europa. Questo, in una giornata così importante, sarà una spinta ulteriore per queste ragazze che vogliono fare qualcosa di importante".