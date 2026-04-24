Femminile, Rossettini: “Con la Juve gara affascinante, ci portiamo tanta rabbia”

La Roma Femminile è pronta a tornare in campo per disputare il big-match contro la Juventus, in programma domani (sabato 25) alle 12:30 e valida per la diciannovesima giornata di campionato. Di seguito le parole di Luca Rossettini in vista della super-sfida esterna: "Abbiamo intanto cercato di ricompattare tutte le ragazze, erano un po' di settimane che non le avevamo a disposizione tutte insieme. Con le nazionali abbiamo lavorato a inizio settimana sul recuperare un po' di energie fisiche e mentali per gli impegni che hanno avuto, poi invece con le ragazze che sono rimaste a Roma abbiamo lavorato bene in queste quasi tre settimane su tanti lavori individuali, sul recupero della forma e di qualche giocatrice infortunata. Siamo positivi e ci apprestiamo a una partita importante, bella, affascinante, contro una squadra forte e che vorrà sicuramente fare il massimo".