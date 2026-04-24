La Roma Femminile è pronta a tornare in campo per disputare il big-match contro la Juventus, in programma domani (sabato 25) alle 12:30 e valida per la diciannovesima giornata di campionato. Di seguito le parole di Luca Rossettini in vista della super-sfida esterna: "Abbiamo intanto cercato di ricompattare tutte le ragazze, erano un po' di settimane che non le avevamo a disposizione tutte insieme. Con le nazionali abbiamo lavorato a inizio settimana sul recuperare un po' di energie fisiche e mentali per gli impegni che hanno avuto, poi invece con le ragazze che sono rimaste a Roma abbiamo lavorato bene in queste quasi tre settimane su tanti lavori individuali, sul recupero della forma e di qualche giocatrice infortunata. Siamo positivi e ci apprestiamo a una partita importante, bella, affascinante, contro una squadra forte e che vorrà sicuramente fare il massimo".
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Femminile, Rossettini: “Con la Juve gara affascinante, ci portiamo tanta rabbia”
È successo in altre occasioni di rientrare dalla sosta e avere un big match: cosa significa? Aiuta a ritrovare subito il focus? "Per noi sono stati tutti big match quest'anno, dalla prima partita di Women's Cup. Ho cercato di farli affrontare con la stessa mentalità, giocando al massimo delle proprie possibilità e cercando di vincere. Sono partite che poi danno ulteriori motivazioni, lasciano anche quel brivido nella preparazione di affrontare una squadra forte e sicuramente che ti farà sudare e quel risultato non è mai scontato, ma in queste partite è ancora più in dubbio per le qualità delle giocatrici che vai a affrontare. Partita importante che ci apprestiamo ad affrontare nel migliore dei modi".
Sarà il quarto confronto con la Juventus: cosa ci portiamo dagli scontri precedenti che può essere importante nella preparazione della gara? "La consapevolezza di aver sempre fatto grandi partite e di aver raccolto forse meno di quello che meritavamo. Questa rabbia che ci rimane dentro ce la portiamo in campo anche in vista della finale di coppa a maggio, che sarà un'ulteriore occasione per poter cercare di guadagnarsi quello che, a mio parere, le ragazze si meriterebbero davvero tanto".
Di seguito l'elenco delle giallorosse convocate: Antoine, Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Csiki, Dorsin, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Haavi, Heatley, Lukasova, Oladipo, Pandini, Piekarska, Rieke, Soggiu, Thogersen, Veje, Viens.
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