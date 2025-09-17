Luca Rossettini ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro lo Sporting Lisbona, valido per il ritorno del preliminare di Women's Champions League dopo il 2-1 in favore dei portoghesi al Tre Fontane di giovedì scorso. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Roma Femminile: "Siamo contenti del risultato ottenuto contro il Sassuolo, ma da oggi la testa è a Lisbona per cercare di fare un'impresa".
roma femminile
Roma Femminile, Rossettini: “A Lisbona per fare un’impresa, serve più fame”
Si aspetta un atteggiamento diverso dello Sporting rispetto all'andata? "Non mi aspetto un atteggiamento diverso, ma mi aspetto da parte nostra una voglia e una gestione differente per tutta la partita. Questa partita potrebbe anche durare di più in caso di risultato positivo a nostro favore con una sola rete, quindi mi aspetto concentrazione massima per tutta la partita senza quei cali che ci hanno penalizzato un po' tanto nella gar d'andata".
Cosa serve per ribaltare il risultato? "Più fame dello Sporting e penso che la ferita dell'andata possa esserci utile. Inoltre dobbiamo avere più consapevolezza della nostra identità e del nostro modo di voler giocare. Quando le ragazze hanno giocato a pallone con personalità e coraggio, palla a terra, hanno fatto grandi cose. Nel momento in cui ci è mancato un po' di coraggio siamo andati nella direzione che voleva lo Sporting. Loro hanno qualità e caratteristiche ben precise, noi dobbiamo essere bravi a portare la gara nella direzione che vogliamo".
Diramato, contestualmente, l'elenco delle 23 calciatrici convocate per il match in programma a Lisbona domani pomeriggio alle 17.30: Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Galli, Giugliano, Greggi, Haavi, Heatley, Kuhl, Lukasova, Mazzocchi, Oladipo, Pandini, Pante, Pilgrim, Rieke, Thogersen, Valdezate, Van Diemen, Veje, Viens.
© RIPRODUZIONE RISERVATA