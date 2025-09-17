Roma Femminile, Rossettini: “A Lisbona per fare un’impresa, serve più fame”

Luca Rossettini ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro lo Sporting Lisbona , valido per il ritorno del preliminare di Women's Champions League dopo il 2-1 in favore dei portoghesi al Tre Fontane di giovedì scorso. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Roma Femminile : "Siamo contenti del risultato ottenuto contro il Sassuolo, ma da oggi la testa è a Lisbona per cercare di fare un'impresa".

Cosa serve per ribaltare il risultato? "Più fame dello Sporting e penso che la ferita dell'andata possa esserci utile. Inoltre dobbiamo avere più consapevolezza della nostra identità e del nostro modo di voler giocare. Quando le ragazze hanno giocato a pallone con personalità e coraggio, palla a terra, hanno fatto grandi cose. Nel momento in cui ci è mancato un po' di coraggio siamo andati nella direzione che voleva lo Sporting. Loro hanno qualità e caratteristiche ben precise, noi dobbiamo essere bravi a portare la gara nella direzione che vogliamo".