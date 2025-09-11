Luca Rossettini, tecnico della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso dopo la sconfitta-beffa nel recupero dell'andata dell'ultimo turno preliminare di Women's Champions League contro lo Sporting Lisbona. Queste le sue parole:

Una partita controllata, con tante occasioni, poi la beffa finale. "Dispiace tanto. Eravamo in controllo, penso che il primo tiro in porta lo abbiamo subito all'80'. Dispiace, la partita è stata approcciata bene, abbiamo avuto diverse occasioni, ma forse ci è mancato l'ultimo guizzo. Il calcio è questo, se sbagli rischi di pagarla, l'abbiamo pagata, ma abbiamo un'altra possibilità, ci prepareremo al meglio, non è finita. Non ci sarebbe bastato per me l'1-0, dunque cercheremo di preparare al meglio la gara di ritorno".

Che Roma servirà in Portogallo? "Una Roma più attenta sicuramente. Una Roma che deve crescere in poco tempo sotto il profilo della personalità, del coraggio e della maturità. Non ci aspettavamo di essere già a quel punto, dispiace tanto perché volevamo fare bene in casa, ma questo servirà per velocizzare il nostro processo di crescita. Dovremo serrare i ranghi, lavorare duro e presentarci a Lisbona per vincere la partita".

Una sconfitta da archiviare velocemente in vista del prossimo impegno di campionato, domenica al Tre Fontane contro il Sassuolo. "Sì, è un periodo intenso, questo ci permette di girare le porte, di far giocare tutte le ragazze, sono gare importanti. Prepareremo bene anche la prossima e affronteremo il Sassuolo nel migliore dei modi".

Queste, invece, le parole di Oihane Valdezate:

Una partita controllata per quasi tutti i novanta minuti, poi è arrivata la beffa finale e i due gol avversari. "Sapevano che loro ci avrebbero messo in difficoltà, si tratta di una partita internazionale in fonda. Sapevamo che non sarebbe stato facile, abbiamo tante calciatrici nuove e abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Dobbiamo migliorare difensivamente, soprattutto negli ultimi minuti, e non abbassarci troppo; ma sicuramente in settimana lavoreremo sodo per la sfida in Portogallo".

Cosa vi aspettate dalla gara di ritorno? "Sappiamo che stiamo sotto di un gol nel risultato, non sappiamo come loro gestiranno questo vantaggio, ma in ogni caso dovremo attaccare di più ed essere più forti difensivamente".

Come ti senti dal punto di vista personale? "Sono contenta, è stato sicuramente un anno duro ma è stato bello fare la preparazione estiva con la squadra. Sono contenta della fiducia che sento nei miei confronti da parte dell’allenatore. Fisicamente sto bene e mi trovo bene con le compagne in campo".