Festa della Mamma, la Roma femminile in visita alle detenute di Rebibbia

In occasione della Festa della Mamma, la Roma ha portato avanti una nuova iniziativa sociale all’interno della Casa di Reclusione di Rebibbia. Una delegazione della prima squadra femminile, composta dalle neo campionesse d’Italia Alice Corelli, Giulia Dragoni, Anna Csiki, Marta Pandini e Valentina Soggiu, ha fatto visita all’istituto penitenziario per incontrare le detenute. Le calciatrici, accompagnate dalla funzionaria Alessia Giuliani, hanno consegnato materiale sportivo fornito da Adidas, con l’obiettivo di sostenere la pratica del calcio all’interno della struttura. Ad accoglierle la direttrice Nadia Fontana, prima di un momento di condivisione culminato in una breve partita amichevole con la squadra “Atletico Diritti”. L’iniziativa, inserita nel percorso di sostenibilità del club dedicato a inclusione e uguaglianza, ha rappresentato anche un’occasione di festa per lo scudetto recentemente conquistato dalla squadra femminile, celebrato con striscioni e messaggi di affetto da parte delle detenute. Un progetto che conferma l’impegno della Roma nel promuovere lo sport come strumento di integrazione e crescita sociale, dentro e fuori dal campo.