Femminile, Sporting-Roma 0-2: giallorosse in Champions League. Completata la rimonta

Con una partita praticamente perfetta, le giallorosse di Rossettini rimontano lo Sporting Lisbona in trasferta e volano in Champions League. Serviva una grande prestazione dopo l'1-2 del Tre Fontane e così è stato: vantaggio nel primo tempo grazie all'autogol di Barron (sullo spunto della solita Haavi) e raddoppio di Bergamaschi appena entrata su assist di Pilgrim al 61'. Verso la fine le giallorosse hanno avuto anche le occasioni per il 3-0 che alla fine però non è arrivato, ma poco importa: sarà di nuovo Champions League dopo una doppia sfida dalle grandi emozioni.