Femminile, Roma-Como 4-3: Pilgrim conclude la rimonta, scudetto più vicino

La Roma Femminile batte il Como in un rocambolesco 4-3 e consolida il primato in classifica salendo a 43 punti e portandosi a +9 sull’Inter seconda (con una gara in meno), avvicinandosi sempre di più allo scudetto a quattro giornate dal termine. Con questo successo, le giallorosse hanno già centrato la qualificazione alla prossima Champions League, che disputeranno per la quinta stagione consecutiva. Allo Stadio Tre Fontane a sbloccare la gara è Haavi, protagonista con una doppietta nel giro di due minuti tra il 26’ e il 28’. La reazione del Como è immediata: meno di un minuto dopo, Chidiac accorcia le distanze. Il finale del primo tempo è ricco di colpi di scena: le lariane ribaltano incredibilmente il risultato grazie alla rete di Nischler e all’autogol di Heatley, andando al riposo in vantaggio. Nella ripresa, però, la Roma cambia volto anche grazie alle mosse di Rossettini: Viens ristabilisce subito la parità sul 3-3. Il gol decisivo arriva al 54’, quando Pilgrim trova una conclusione precisa che vale il definitivo 4-3, completando la rimonta e regalando tre punti fondamentali alle giallorosse.