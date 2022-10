Zaniolo in ritiro. Farà il tifo per i compagni

Nicolò pur squalificato, è stato aggiunto alla comitiva giallorossa che è partita per Helsinki

Nonostante la squalifica Zaniolo non ha voluto lasciare i proprio compagni. Anche lui è volato in Finlandia e Mourinho ha scherzato: “Fa piacere. Una sorpresa potrebbe essere che domani (oggi, ndr) la Uefa riduce la squalifica da tre a una giornata, che è già troppo. Scherzo, ma non si sa mai“.