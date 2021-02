Zaniolo, finalmente c’è la palla: “Quanto mi mancava”

Cinque mesi dopo l’operazione al ginocchio, Zaniolo mette da parte gossip e polemiche e torna a fare quello che ama di più: correre con il pallone. Già da qualche giorno si era affacciato sui campi di Trigoria forzando l’allenamento, ieri invece ha accelerato davvero. Salti, palleggi, corsa: apparso più magro del solito e con i capelli più scuri, gambe sempre toniche e muscolose, Zaniolo non vedeva l’ora di regalarsi un allenamento così e, soprattutto, non vedeva l’ora di tornare a provare sensazioni positive. “Quanto mi sei mancata”, ha scritto su Instagram riferendosi alla palla. Zaniolo – racconta Chiara Zucchelli su ‘La Gazzetta dello Sport‘ – ha cercato di vivere questo nuovo recupero in maniera differente rispetto al primo. Se un anno fa, dopo solo un mese e mezzo dalla prima operazione c’era stato il lockdown ed era stato costretto per quasi due mesi a lavorare da solo a casa con fisioterapisti e preparatori in videoconferenza, stavolta ha potuto fare tutti i passi giusti nel migliore dei modi.

Adesso, però, arriva il difficile. Perché Zaniolo inizia a vedere la luce in fondo al tunnel ed è ora che dovrà essere bravo a non avere fretta. Fonseca ha detto che gli piace il suo spirito e Pinto ne apprezza gli atteggiamenti sul lavoro. Da qui a fine marzo il programma è abbastanza delineato: un paio di settimane, forse tre, di allenamenti personalizzati, poi il rientro in gruppo. Graduale. Non è ancora chiaro se farà qualche presenza con la Primavera. L’idea è quella di tornare in campo nel fine settimana dopo Pasqua, contro il Bologna all’Olimpico, per giocarsi in un mese e mezzo le possibilità di andare all’Europeo. Il tempo stringe, Mancini già sta facendo le sue scelte, ma avere uno come Zaniolo, per di più fresco e senza le scorie di una stagione impegnativa sulle spalle, potrebbe essere un aiuto in più.