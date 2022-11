Volpato creativo e dinamico: Mourinho spera in Cristian per accendere la luce

Lo Special One dopo il derby: "Senza Dybala e Pellegrini ci è mancata la luce. Volpato ha messo in campo quella creatività di cui avevamo bisogno"

Come previsto, gli esami strumentali hanno confermato la lesione di primo grado al flessore della coscia destra di Lorenzo Pellegrini. Niente Sassuolo e Torino quindi per il capitano giallorosso e probabile semaforo verde per Cristian Volpato. Con Dybala ancora ai box, Shomurodov che è scivolato nel dimenticatoio e un Belotti che ha dimostrato di far fatica tanto quanto il centravanti titolare (Tammy Abraham), per la sfida di domani pomeriggio la prima alternativa sulla trequarti giallorossa è proprio il giovane baby italoaustraliano. Che, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe così giocare la sua seconda partita dal via da professionista, dopo quella disputata ad Helsinki due settimane fa.

Mourinho ne ha parlato anche domenica sera, subito dopo il derby perso contro la Lazio, quando si è trattato di analizzare la prestazione giallorossa. "Senza Dybala e Pellegrini ci è mancata la luce. Volpato non ha fatto male, ha messo in campo quella creatività di cui avevamo bisogno. Cristian ha già giocato 4 partite di seguito, se dovremo dare l'opportunità ad altri giovani lo faremo". Già, ma intanto sulla cresta dell'onda c'è proprio lui, Volpato, che finora da inizio stagione ha collezionato in tutto cinque presenze - con un gol, quello decisivo di Verona, che a pochi minuti dalla fine ha dato il via alla vittoria giallorossa (poi chiusa sul 3-1 da El Shaarawy).

Mourinho gli ha ricordato dopo il Ludogorets, quando lo ha fatto prima entrare con la Roma sotto per 0-1 e poi uscire con i giallorossi in vantaggio 2-1. "ll suo i prossimo step è imparare a difendere, la parola raddoppio nel suo vocabolario ancora non esiste". ll bambino - come lo chiama affettuosamente proprio José - lo farà, del resto fa parte della maturazione completa a cui deve andare incontro un qualsiasi giocatore nel momento in cui diventa «grande». Nel frattempo, però, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, domani ci sarà bisogno soprattutto della sua creatività. "Volpato oramai è uno pronto, si allena con noi da tanto tempo, addirittura dalla scorsa stagione - le parole di Mou a Verona, subito dopo il gol di Cristian -. È giovane, ha ancora tanto da imparare. Ma mettendolo dentro non ho fatto una pazzia. Non sapevo che avrebbe fatto gol, ma sapevo che aveva il potenziale per poterlo fare".

Insomma, in assenza totale di luce - senza Dybala e Pellegrini - al Mapei Stadium Mourinho si affiderà soprattutto alla creatività di Cristian. Per cercare di trovare la giocata giusta, l'assist, il passaggio risolutivo che possa rendere più facile la fase offensiva, soprattutto negli ultimi 20-25 metri di campo. Questo si aspetta il tecnico da Volpato domani e questo dovrà provare a dargli Cristian. In attesa di chi la luce la porta, toccherà a lui illuminare la Roma.