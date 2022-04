Totti: “Zaniolo, cresci sereno. E Pellegrini è un vero capitano”

L'ex capitano: "L’Olimpico è sempre un’emozione unica. E io ci vado da tifoso"

L’occasione era la "Notte delle finali" della Lega Calcio a 8, giocatasi ieri allo storico campo "Roma", il fortino della Romulea. Lì Francesco Totti ha disputato la finale di Supercoppa italiana tra Totti Sporting Club e Lazio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ma prima si è concentrato sulla Roma: "L’Olimpico è sempre un’emozione unica. E io ci vado da tifoso". Sì, ma anche Malagò si è sbilanciato su un suo ritorno nella Roma. "Sì? È tanto che non lo sento... Forse vado a Leicester, speriamo di andare in finale. Mourinho? Non si discute...". Infine Zaniolo e Pellegrini: "Nicolò deve crescere, con tranquillità e serenità, le cose vengono da sole. Pellegrini ho sempre detto che era il capitano del futuro, sono contento che tanta gente abbia capito davvero che ragazzo è: puro e vero".