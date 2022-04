Totti: “Non è in programma un mio ritorno a Trigoria. Allo stadio da tifoso”- VIDEO

L'ex capitano della Roma: "La Conference è un obiettivo che va assolutamente centrato. Forse vado a vederla anche a Leicester. Zaniolo? Cresca con serenità. Contento per Pellegrini, è uno vero"

Ormai sei sempre allo stadio, i tifosi si aspettano un tuo ritorno a Trigoria. "Vengo all’Olimpico perché sono tifoso della Roma. Non è in programma un mio ritorno a Trigoria".

Malagò ha detto che è probabile ma non sicuro. "E’ tanto che non lo sento".

La Roma ha i mezzi per arrivare in finale? "Ormai ci siamo manco un passo per arrivare in finale e speriamo ci possa arrivare. E’ un obiettivo che va assolutamente centrato e tutto può succedere".