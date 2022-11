Testa già alla Lazio. Un altro esaurito, coreografia speciale

L’Olimpico strapieno per la 16a gara di fila. Tornano dal 1’ Mancini, Cristante e Zaniolo

All’Olimpico il derby è già iniziato, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Precisamente a venti minuti dal fischio d’inizio della sfida con il Ludogorets. L’ambiente giallorosso, già caldo di per sé grazie alla presenza di oltre 60mila romanisti, è diventato improvvisamente bollente. Con cori e sfottò rivolti ai rivali cittadini. Una conseguenza naturale delle notizie provenienti da Rotterdam e della caduta della Lazio di Sarri, retrocessa in Conference League per mano del Feyenoord. Coincidenza quantomeno singolare se si pensa che - neanche sei mesi fa - per la Roma, la squadra allenata da Arne Slot, rappresentava l’ultimo scoglio da superare sulla strada verso la coppa alzata a Tirana da Lorenzo Pellegrini.

Anche ieri il colpo d’occhio regalato dagli spalti è stato unico. Nulla a che vedere però con la sorpresa che società e tifosi hanno in serbo per la stracittadina, in programma domenica alle 18. Da settimane i ragazzi della Curva Sud hanno unito le forze per mettere a punto un’imponente scenografia. Ovviamente dal contenuto top secret. I preparativi per colorare l’Olimpico riguardano anche il club. Se a curare lo spettacolo nel settore più caldo del tifo giallorosso saranno i gruppi organizzati, a Trigoria si stanno occupando del resto dell’impianto (eccezion fatta per curva e distinti nord). Anche in questo caso i dettagli non sono ancora noti ma, quel che è certo, è che ogni romanista presente allo stadio contribuirà a rendere unico il prepartita.

Quello di domenica sarà il sedicesimo sold out consecutivo in casa. I biglietti per assistere alla gara sono esauriti da quasi un mese.

Con la Lazio Mourinho stravolgerà la formazione mandata in campo con il Ludogorets. La principale novità riguarda il ritorno di Zaniolo: il numero 22 ha deciso il match di Europa League - un gol fatto e due calci di rigore procurati in 45’ - la contusione rimediata a Verona è quasi del tutto smaltita e adesso punta a giocare titolare la stracittadina. In difesa è pronto a rientrare Mancini, dopo aver saltato per squalifica l’impegno di coppa. Quasi scontato invece il ritorno di Cristante in mediana, vicino a uno tra Camara e Matic.