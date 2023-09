Stadio della Roma, da oggi in Comune il Dibattito Pubblico

Stamattina ci saranno anche il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore alla Urbanistica, Maurizio Veloccia - con Nomisma e la Roma - alla presentazione del Dibattito Pubblico sul niovo stadio di calcio da realizzare a Pietralata, come riporta La Gazzetta dello Sport . Il club giallorosso sarà rappresentato dalla consulente Lucia Bernabè . Nel pomeriggio si entrerà nel merito delle problematiche.

