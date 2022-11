Sorpresa Italia, tornano Zaniolo e Chiesa

Varata la lista del Ct per le amichevoli contro Albania e Austria

L’ultima di Zaniolo con la Nazionale è stata l’amichevole di marzo contro la Turchia. Il romanista è stato in ballo fino all’ultimo e sarebbe rimasto fuori se non avesse detto pubblicamente di essere “pronto” per la convocazione, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. Una mano tesa che Mancini ha affrettato subito. Negli ultimi tempi c’è stata qualche incomprensione tra i due. Zaniolo ha il futuro dalla sua, deve volerlo, le frasi di ieri sono stata una bella ripartenza.