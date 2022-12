Senatori, luci e ombre: Smalling e Matic sono ok, però Spinazzola soffre

In questi giorni in cui la Roma è rimasta in Algarve, c’è chi è andato bene e chi invece è sembrato ancora assai indietro. Bene, riferisce Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, sono andati due che non hanno nulla da imparare da nessuno a livello di esperienza e personalità come Smalling e Matic. L’inglese ha gestito bene la difesa nelle prime due partite, essendo l’unico ad essersi salvato nel disastro iniziale con il Cadice. La terza partita non l’ha giocata per infortunio, ma resta una certezza. Come Matic, appunto, che in mezzo ha dettato ritmi e pensato (e giocato) sempre in verticale. In questo ritiro la Roma ha cercato spesso la profondità e proprio dalla mente del serbo sono arrivate le giocate più intelligenti per gli attaccanti. E tra questi quello che sembra più in palla è sicuramente El Shaarawy, che ha segnato sia contro il Casa Pia sia contro l’Rkc Waalwijk, ma soprattutto ha dato una mano ovunque.