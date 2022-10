Se si arriva in parità decide il ko in Bulgaria

La Roma, per passare come seconda e accedere al playoff con le terze dei gironi di Champions, deve obbligatoriamente battere il Ludogorets nella sfida di giovedì prossimo all’Olimpico, come riporta La Gazzetta dello Sport.

In testa al gruppo C c’è il Betis irraggiungibile, in caso di pareggio e arrivo in parità con i bulgari decide il ko all’andata.