Roma, le anticipazioni della maglia home 2020/21: sarà lanciata a luglio

Nuove anticipazioni su quella che dovrebbe essere la maglia della Roma per la prossima stagione 2020/21. Il portale specializzato ‘Footyheadlines’ ha pubblicato i dettagli della divisa che i giallorossi indosseranno in casa. Si tratta di una maglia che richiama alla tradizione, in particolare alla stagione 1979/80. La base della divisa è un rosso su cui poi si stagliano varie tonalità di arancione e giallo nele bande frontali sul petto, e una diversa sfumatura di rosso su colletto e maniche. Come di consueto, poi, da una parte campeggia lo stemma della Roma, con il baffo della Nike in giallo dall’altra parte. Inizialmente il lancio di questa maglia casalinga era programmato per maggio, dopo i numerosi stop per la pandemia è stato tutto rinviato a luglio.