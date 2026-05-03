In 12 mesi, la sintesi di ciò che altrove accade in più anni: un ciclo che finisce, partenze che sanno di ridimensionamento, ma anche la semina per il futuro. E poi, inaspettata, la raccolta dei frutti. La Roma femminile ha vinto il terzo scudetto della sua storia, con due giornate d'anticipo, battendo la Ternana davanti ai quasi 2.500 spettatori del Tre Fontane, scrive Pietro Scognamiglio su La Gazzetta dello Sport. Un lieto fine che in pochissimi potevano immaginare, a partire da Luca Rossettini che per la prima volta nella sua giovane carriera ha allenato le ragazze. Occhi lucidi, prima di essere sommerso dalla festa. Meritata, perché c'è tanto di questo allenatore in un campionato condotto sempre in testa perdendo una sola partita su 20. Una rivoluzione che ha acquisito senso a tempo di record, visto che appena un anno fa salutavano Alessandro Spugna - il tecnico dei primi due scudetti - e punti fermi come Ceasar, Linari, Minami e Giacinti.
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Roma, trionfo capitale: giallorosse scudetto oltre le aspettative, e non finisce qui
Capolavoro del tecnico Rossettini nell'anno della ricostruzione. Terzo tricolore in 4 anni, ora l'assalto alla Coppa Italia
E il ct azzurro spera, a giugno, di ritrovarsi Manuela Giugliano nella versione ingiocabile vista in campionato. Con la doppietta di ieri (un rigore e il raddoppio al volo), ha toccato quota 12 gol e 5 assist. Nessuna centrocampista, nei top 5 campionati europei, ha partecipato a così tante reti. Per le strategie in vista della nuova stagione, con la Roma che accederà direttamente al maxi girone di Wome-n's Champions League, ci sarà tempo. Perché l'agenda presenta a stretto giro l'appuntamento con la finale di Coppa Italia di Vicenza. Il 24 maggio sara ancora sfida Roma-Juventus, come nelle due precedenti finali stagionali vinte dalle bianconere.
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