Roma, trionfo capitale: giallorosse scudetto oltre le aspettative, e non finisce qui

In 12 mesi, la sintesi di ciò che altrove accade in più anni: un ciclo che finisce, partenze che sanno di ridimensionamento, ma anche la semina per il futuro. E poi, inaspettata, la raccolta dei frutti. La Roma femminile ha vinto il terzo scudetto della sua storia, con due giornate d'anticipo, battendo la Ternana davanti ai quasi 2.500 spettatori del Tre Fontane, scrive Pietro Scognamiglio su La Gazzetta dello Sport. Un lieto fine che in pochissimi potevano immaginare, a partire da Luca Rossettini che per la prima volta nella sua giovane carriera ha allenato le ragazze. Occhi lucidi, prima di essere sommerso dalla festa. Meritata, perché c'è tanto di questo allenatore in un campionato condotto sempre in testa perdendo una sola partita su 20. Una rivoluzione che ha acquisito senso a tempo di record, visto che appena un anno fa salutavano Alessandro Spugna - il tecnico dei primi due scudetti - e punti fermi come Ceasar, Linari, Minami e Giacinti.