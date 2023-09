Roma, il nuovo stadio finanziato anche da Bank of America

L’investimento per il nuovo stadio della Roma, pari a circa 570 milioni, sarà parzialmente finanziata da Bank of America e JPMorgan. Lo si legge nei documenti ufficiali depositati e che, sul fronte dei ricavi, prevedono circa 70 milioni a stagione, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ieri il ceo Lina Souloukou: "Il progetto di uno stadio di proprietà è uno dei pilastri per un progetto sportivo, non c’è nessuna società al vertice senza una propria casa". Partita ieri la piattaforma online per il dibattito pubblico. Il 7 settembre il primo incontro.