Roma, che scivolone

Balla Ballardini sulla Coppa Italia e sulla Roma brutta, confusa e fischiata dal suo pubblico, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. Balla Ballardini con la “sua” bella Cremonese, ultima in campionato soltanto perché sta scontando il passato, ma in decisa ripresa e sorprendentemente in semifinale contro la Fiorentina. Una partita perfetta, un gol per tempo: il rigore di Dessers e lo strampalato autogol di Celik. In pieno controllo nel primo tempo, in ripartenza chirurgica nel secondo. Alla Roma è rimasta la rete di Belotti prima del fischio finale, il palo di Abraham e poco altro. La Coppa Italia poteva cambiare la stagione dei giallorossi, in finale andrà invece una tra Fiorentina e Cremonese. E quindi anche tutti i calcoli sulle prossime coppe europee, già complicati dalla Juve, potrebbero cambiare. Per la Roma, una serataccia, anzi una settimana da dimenticare se aggiungiamo il Napoli e il caso Zaniolo.