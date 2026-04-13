Roma, ballottaggio Pisilli-El Shaarawy per il posto di Pellegrini

L’avanzamento di Pisilli o una nuova chance per El Shaarawy. Oggi alla ripresa degli allenamenti a Trigoria Gasperini dovrà pensare al sostituto di Pellegrini che sarà out per circa un mese scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Molto dipenderà dal recupero o meno di Konè contro l’Atalanta. Se il francese dovesse farcela sarà Niccolò ad affiancare Soulè sulla trequarti e a completare il terzetto offensivo con Malen. In caso di forfait, invece, il tecnico sarebbe costretto a tenere Pisilli sulla mediana e quindi a riproporre El Shaarawy.