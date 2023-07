Roma all’inglese. Prestiti di lusso: rotta su Scamacca e Kristensen

C’è un filo rosso che lega la Roma alla Premier League, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. D’altronde, difficile sorprendersi pensando che ci sono due enormi motivi perché ciò accada. Il primo è che la squadra, con José Mourinho, ha un allenatore che ha fatto la storia recente del calcio inglese grazie ai suoi successi con Chelsea e Manchester United (il bilancio al Tottenham, comunque, non è stato disprezzabile). Il secondo è che si tratta del posto calcistico d’élite in cui gira più denaro. Se vogliamo, una buona notizia per vendere, una cattiva per acquistare. Ma poiché il mondo ormai è interconnesso, il “deus ex machina” del mercato romanista, il g.m. Tiago Pinto, per ora può stare in Portogallo – anche se non si escludono blitz nelle prossime ore in Gran Bretagna – e nello stesso tempo tirare le file della trattativa, che al momento – sull’asse Roma-Inghilterra – hanno tre nomi sul tavolo: Gianluca Scamacca, Rasmus Kristensen e Diego Llorente, quest’ultimo come cavallo di ritorno a Trigoria.